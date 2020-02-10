آمال ماهر تعود من فرنسا بعد تصوير أجدد أغنياتها "ماتسبنيش"

عادت الفنانة آمال ماهر من العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهائها من تصوير أحدث أغنياتها بعنوان "ماتسبنيش" والمقرر طرحها خلال الأيام القادمة تزامناً مع عيد الحب.





تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال عدة أيام مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسي".





ومن جهة أخرى تواصل الفنانة آمال ماهر استعداداتها لحفل "ليلة عيد الحب" الذي سيقام يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 في مسرح "ماركي" بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.







