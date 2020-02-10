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7 عادات سلبية تؤثر علي علاقتك بشريكك

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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أحد أهم التهديدات التي تواجه الزوجين هو عندما يتوقف أحدهما أو كلاهما عن المحاولة لجذب الاخر. نعلم جميعًا أن فترة شهر العسل يحاول فيها الزوجان التأثير على بعضها من خلال تقديم أفضل ما لديهم، لكن لن تستمر الحياة بهذا الشكل إلى الأبد. بمجرد أن تنتهي تلك الفترة، ستدخل مرحلة جديدة في علاقتك، حيث تشعر بالراحة لكونك نفسك دون تجميل. ولكن إذا لم تكن حريصًا في التعامل، قد تواجه مجموعة من المشاكل الصغيرة التي لن تكون هائلة بمفردها، ولكنها ستأخذ مجراها وقد تؤثر علي علاقتك.

1- الحقد
الغفران مهم ليس فقط في العلاقة بين الزوجين، ولكن في جميع نواحي الحياة. يرتكب الأشخاص أخطاء، وإذا لم يكن بإمكانك ترك الأمور تسير حتى بعد الاعتذار، وفات الكثير من الوقت، فسوف تجد صعوبة في العيش بسعادة.

2- اخذ الامور علي محمل شخصي
إذا كنت تصر على تحويل كل قتال صغير إلى اكبر مما يجب أن يكون، فإن الإجهاد المتمثل في المشي بحرص على قشر البيض سيصبح في النهاية مجهودا هائلًا.

3- النقد غير الضروري
لا يوجد أحد كامل. ليس هناك حرج في تقديم اقتراحات إذا كنت تحاول المساعدة في شيء ما، ولكن التدقيق والتحكم بشكل مستمر في كل خطوة ستصبح في نهاية الأمر مزعجًا. لا يريد أحد أن يتم استجواب شخصيته في كل منعطف، ومن غير المرجح أن يتحمل شريكك موقفك السلبي لفترة طويلة.

4- محاولة تغيير بعضكما البعض
إذا لم يكن يبدو أنكما تقبلان بعضكما بجميع عيوبكما، فربما لا تكونا مناسبان لبعضكما البعض. صحيح ان الناس يتغيرون في بعض الأحيان، لكن يجب أن يكون ذلك بسبب رغبتهم في ذلك، ليس لانهم مجبرين على ذلك بإهانات صغيرة، اواقتراحات "حسنة النية".

5- كثرة اللوم
إن القدرة على القول إنك آسف يتطلب منك أن تكون قادرًا على الاعتراف عندما ترتكب خطأً. إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فأنت في الأساس تقول إنك على حق دائمًا وهو على خطأ دائمًا، وهو ما لا يحدث أبدًا. إنها ليست منافسة، وبالتالي فإن خسارة بعض المعارك على طول الطريق ليست نهاية العالم.

6- التظاهر بالاستماع
سيكون الأمر واضحًا جدًا إذا كنت تواجه الأسئلة باستمرار،ولا تهتم بالإجابة. سيبدأ كلاكما في الشعور بعدم وجود أي شيء لقوله حقًا.

7- عدم تخصيص وقت مميز لقضائه سويا
يمكن ان تقضيا عدد هائل من الساعات مع بعضكما أقل أهمية بكثير مما تفعلانه أثناء تواجدكما معًا. إذا كان كل ما تفعله هو الكلام القليل على العشاء، ومشاهدة التلفاز في صمت، ثم الذهاب إلى السرير، فستمضي حياتك وحيدا، مما يؤثر علي علاقتكما.


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