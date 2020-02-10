Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبراء: تغير المناخ هو المسؤول عن هجمات الجراد في الهند

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
صرح خبراء في المركز الإعلامي السنوي لمركز العلوم والبيئة في راجستان، بأن هجوم الجراد المستمر في راجستان، وغوجارات والذي دمر المحاصيل على مساحة 1.7 هكتار من الأراضي الزراعية هو نتيجة غير مباشرة لتغير المناخ.

واجتمع أنصار البيئة والصحفيون من جميع أنحاء الهند لحضور حوار أنيل أغاروال 2020، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، في نيملي في ولاية راجستان لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالبيئة. نقلًا عن الموقع الهندي "ذا برينت".

وأخبرت صونيتا نارين، المدير العام لـ "مركز علوم البيئة" وسائل الإعلام أن معظم الناس لا يدركون كيف تسبب التغير المناخي في الفوضى بين المزارعين الهنود حتى وهم يعلمون بحرائق الغابات الأسترالية.

وكان قد أخبر وزير الزراعة بالاتحاد "ناريندرا سينغ تومار" راجيا سبها الأسبوع الماضي أن 88 في المائة من إجمالي 1.68548 هكتار من الأراضي الزراعية المتضررة في راجستان وغوجارات شهدت خسارة محتملة في المحاصيل بأكثر من 33 في المائة.

كما تم رصد مجموعات من الجراد البالغ في البنجاب وهاريانا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر بالمحاصيل من هذه الولايات.

وقال أنيل شارما، خبير الجراد الصحراوي الذي تقاعد مؤخرًا من مكتب دائرة الجراد في ولاية راجاستان، إن المرء يحتاج إلى معرفة أنماط الأعاصير في الشرق الأوسط في عام 2018 لفهم ما أثار هجمات الجراد في الهند.

وفي أكتوبر من ذلك العام، تعرضت شبه الجزيرة العربية لإعصار لوبان، مما خلق ظروفًا أكثر ملائمة للجراد للتكاثر.

ومن المعروف أن أسراب الجراد تتراجع بحلول شهر نوفمبر من كل عام، ولكن التراجع المتأخر لهطول الأمطار الموسمية في الهند قد خلق ظروفًا مواتية للتكاثر للجراد في صحراء ثار.

وعادة ما يقوم المزارعون برش كميات كبيرة من المبيدات لحماية المحاصيل، ولكن هذا لم يضر بالمحاصيل فحسب، بل فشل أيضًا في إبعاد الجراد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تغير المناخ انتشار الجراد الهند

أخبار تهمك

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ يوم

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 14 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

رصَد تكاثرًا للجراد بجدة وأملج والليث والقنفذة

مكافحة الآفات الزراعية: هناك استعدادات مكثفة لمواجهة الجراد

الفاو تحذر من انتشار الجراد الصحراوى على سواحل السعودية

"الزراعة" تكشف استعداداتها لمكافحة "الجراد"

متحدث "الزراعة": الأمطار سبب غزوات الجراد على الأراضي المصرية

لقب بـ"القفازة".. كيف يتم مكافحة الجراد؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

09:23 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status