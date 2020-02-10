"مبيردش عليا".. رسالة من الطيار الموقوف إلى محمد رمضان

كشف الكابتن طيار أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة؛ بسبب الفنان محمد رمضان، أن محاميه اتصل بمحامي رمضان أكثر من 15 مرة، ولم يرد عليه، موضحا أنه كان ينتظر أن يتواصل معه الفنان محمد رمضان لحل الأزمة سويا.





وأشار "أبواليسر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يشعر بأزمة نفسية، حيث كان يتمنى أن ينتهى تاريخه بتكريم، وليس بالفصل، معلقا: "أقسم بالله ما طلبت من محمد رمضان يجلس بجواري فالكابينة، وفوجئت به يجلس وطلب منه أن يلتقط صورة حتى يشاهدها نجله".





وأضاف: "من سوء حظي أن مساعد الطيار توجه إلى الحمام"، منوها بأنه أخطأ عندما سمح لرمضان بالجلوس، ولكنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة، معقبا: "لا أنكر خطئي"، مناشدا هيئة الطيران المدني بمراجعة القرار.





وطالب الطيار الموقوف مدى الحياة عن العمل بالطيران، محمد رمضان بالتواصل معه حتى يحلوا الأمر، معقبا: "لو كان كلمني مكالمة واحدة كانت ممكن تكفيني".



