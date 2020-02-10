كازاخستان ترسل طائرتين إلى الصين لإجلاء مواطنيها

أرسل كازاخستان طائرتين إلى الصين يومي 10 فبراير و12 فبراير لإجلاء مواطنيها وسط تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة خارجية الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الاثنين.



وقالت في بيان ان هناك 391 قازاقيا باقين في الصين طلب من 391 منهم العودة. ستقل الرحلات ايضا 47 مواطنا صينيا الى بكين.



وعلي صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الاختبارات التي اجريت على متن سفينة "دايموند برينسز" في اليابان وجدت 60 حالة اخرى مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن السفينة التي رست في يوكوهاما جنوب طوكيو إلى 130 حالة، وفقًا للمذيعين المحليين TBS وNHK، نقلًا عن مصادر بوزارة الصحة اليابانية. ولم يكن لدى مكتب الاتصالات بوزارة الصحة أي معلومات عن التقرير عندما اتصلت به رويترز.



وضعت "دايموند برينسز" في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير بعد تشخيص إصابة رجل هبط في هونغ كونغ بالفيروس.



هناك حوالي 3700 شخص على متن السفينة، التي عادة ما يكون طاقمها من 1100، وتصل طاقة حمولة الركاب الي 2670. وتم السماح للركاب للوصول الي سطح السفينة للحصول على الهواء النقي، وتم تشجيعهم لقياس درجة حرارتهم بانتظام.



تقوم وزارة الصحة بفصل المصابين بالعدوي على السفينة عن اولئك الذين تم اكتشافهم داخل اليابان. وقد تسبب المرض في وفاة 908 أشخاص، معظمهم في الصين القارية، وأصاب أكثر من 40000 اخرين.

