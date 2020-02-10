رئيس جامعة حلوان: إعداد خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا

تفقد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الحرم الجامعي؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، في بيان صحفي، أن الجامعة تسعى دائمًا للتواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم بهدف تذليلها.





وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات الطلاب، مؤكدا على أن قيادات الجامعة حريصة على فتح أبوابها أمام جميع الطلاب للاستماع لهم للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.





وأكد نجم على حرص جامعة حلوان علي ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة؛ لضمان تنظيم وسير العملية التعليمية، والالتزام بجدول المحاضرات لانتظام العملية التعليمية مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني.





وطمأن رئيس جامعة حلوان الطلاب، بأن الجامعة قامت بإعداد خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية من المرض؛ لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال إتباع العادات الصحية السليمة.





وخلال الجولة حرص طلاب الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة؛ تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدهم معه وحرصه على الاستماع إلى متطلباتهم والتعامل الفورى معها، بما يُهيئ الجو الملائم لهم لتحصيل العلم.



