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محمد نور يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية في "عيد الحب"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان محمد نور، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن احتفالات عيد الحب في الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري.

ونشر محمد نور صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلاً : "هكون معاكم يوم الفلانتين في إسكندرية".

ومن المرتقب أن يقدم محمد نور خلال الحفلة مجموعة مميزة من أغانيه منها :"حبيت معاك"،"تعدي سنين"، "انساني وخليك بعيد"، "ماوحشتنيش ازاي"، "عادي"،"حلوة الأيام"،"صديقهم"،" حياتي"،" لينا في بعض"، "أنا فعلًا".

يُشار إلى أن محمد نور طرح مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية مع باقي فرقة "واما"، وحمل الكليب عنوان "شمس بحر"، وهو ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.


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الكلمات المفتاحية

محمد نور فنان غنائي عيد الحب حفل

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