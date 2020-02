الأوسكار الـ 92.. مفاجآت بالجملة وتاريخ يكتب للمرة الأولى

ومن بداية الحفل على السجادة الحمراء، كان من أبرز اللحظات المميزة، اصطحاب النجم كيانو ريفز لوالدته بدلا من حبيبته الفنانة التشكيلية.



وخلال فعاليات الحفل، فوجئ الحاضرين بوجود فقرة غنائية يقدمها مغني الراب الشهير "إيمنيم"، وكانت لديهم ردود فعل عليها غير متوقعة عبرت عن الذهول وعدم الرضا.



ومن التاريخ الذي كتب بالحفل، حصد كل من النجم براد بيت والنجم واكين فينيكس والنجمة رينيه زيلويجر والنجمة لورا ديرن لأولى جوائز الأوسكار لهما في مسيرتهما الحافلة.



كما شهد الحفل صناعة تاريخ جديد لجوائز الأوسكار بعد أن أصبح فيلم Parasite الكوري الجنوبي أول فيلم في تاريخ الأوسكار يجمع بين حصده لجائزتي أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي معا.



وأعاد التاريخ كتابة نفسه، بأن حصدت شخصية جوكر جائزة الأوسكار من جديد بعد 11 عام، على حصدها لها عبر النجم الراحل هيث ليدجر.



ومن اللفتات الإنسانية المميزة بحفل جوائز الأوسكار، اختيار Zack Gottsagen نجم فيلم The Peanut Butter Falcon ليكون أول شخص من ذوي متلازمة الدوان ليكون مقدما ضمن فعاليات حفل الأوسكار في تاريخه.



وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، عن قائمة المكرمين بالدورة رقم 92 من الحفل الأشهر في العالم.



وكانت القائمة الكاملة للمكرمين بحفل الجوائز كما يلي، حصدت "لورا ديرن" جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد.

وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم، والمخرج "بونج جون – هو" الذي حصد جائزة أفضل إخراج، والنجم "واكين فينيكس" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي.



والنجم "براد بيت" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، والنجمة "رينيه زيلويجر" التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، وأيضا فيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل سيناريو أصلي، وفيلم Jojo Rabbit الذي جائزة أفضل سيناريو مقتبس.



وفيلم Toy Story 4 الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي، وفيلم American Factory الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي.



وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، وفيلم The Neighbors' Window الذي حصد جائزة أفضل فيلم Live Action قصير.



وفيلم Hair Love الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، وفيلم "جوكر" الذي حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وأغنية Love Me Again التي حصدت جائزة أفضل أغنية فيلم أصلية.



وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل هندسة صوتية، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل "ميكساج"، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood الذي حصد جائزة أفضل "ديكور"، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي.



وفيلم Bombshell الذي حصد جائزة أفضل "مكياج وتصفيف شعر"، وفيلم Little Women الذي حصد جائزة أفضل "تصميم أزياء"، وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل "مونتاج"، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل "مؤثرات بصرية".













شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية فعاليات الدورة رقم 92 من حفل جوائز الأوسكار، والتي كانت منذ بدايتها حافلة بالمفاجآت، كما شهدت كتابة تاريخ للمرة الأولى في حفلات الأوسكار.