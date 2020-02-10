موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراةالأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 بالدوري المصري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



