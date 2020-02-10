خبير اقتصادي: أصبحنا حلقة الوصل بين مؤسسات التمويل الدولية ودول أفريقيا



وأضاف الإدريسي، خلال استضافته، ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن مصر نفذت تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل ناجح والمغرب أيضا حققت معدلات نمو اقتصادي جيدة، بالإضافة لجنوب أفريقيا وروندا.



وأوضح، أن القارة الأفريقية تواجه مشكلات أهمها مواكبة الاقتصاد الأفريقي للاقتصاد العالمي في كثير من المتغييرات سواء في التحول الرقمي أو الشمول المالي.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع بداية عام 2019 ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم التأكيد للعالم كله على أن أفريقيا عازمة على القضاء على التحديات التي تمر بها ومكافحة الفساد.



وتابع، أن مصر أصبحت حلقة الوصل بين مؤسسات التمويل الدولية والدول الأفريقية من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية.



قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن نجاحات القارة السمراء كانت فردية لكل دولة بشكل منفرد قبل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.