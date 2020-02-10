السقا يهنئ رامي جمال على أغنيته الجديدة "سقف".. وكريم فهمي: مبسوط إني شاركت فيها





هنأ النجم أحمد السقا، الفنان رامي جمال بأغنيته الجديدة سقف، حيث نشر السقا كوبليه من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق السقا: "أوعي توقف مبروك لحبيبي الفنان رامي جمال على الأغنية الجميلة دي".





وحاز الفيديو علي الكثير من الإعجابات والتعليقات وعلق رامي قائلًا ربنا يباركلنا فيك وفقلبك الحلو وجودك إضافة كبيرة بجد شكرا يا أصيل.





ورد عليه السقا قائلاً: "حبيبي انت فنان مبدع ربنا يباركلك ده شرف ليا إني أكون معاك".





من ناحية أخرى أعرب النجم كريم فهمي، عن سعادته بمشاركته في الأغنية.





وعلق: "اتفرج دلوقتي علي ڤيديو كليب رامي جمال الجديد سقف علي يوتيوب، ومبسوط بمشاركتي فيه".





تفاعل الكثير مع الفيديو، فيما رد رامي جمال على فهمي قائلًا: "أنا اللي مبسوط بوجودك إنت صاحب جدع وفنان، نورتها





طرح الفنان رامي جمال فيديو كليب "سقف" اليوم عبر قناة"نجوم ريكوردز " الرسمية على موقع "اليوتيوب" وحققت الأغنية حتى الآن نجاحًا كبيرًا وحصلت على نسب مشاهدة عالية حيث حقتت حتى الآن أكثر من 450 نسبة مشاهدة، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي توما.





وظهر معه في الكليب كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر





يضم الكليب نخبة من النجوم منهم حسن الرداد، علي ربيع، أحمد السقا، محمد أنور،حمدي الميرغني،إسعاد يونس، هنادي مهني،أحمد السعدني، مي عمر،هشام ماجد،كريم عبدالعزيز، حمادة هلال وعدد من الإعلاميين منهم إنچي علي، إبراهيم فايق وهاني حتحوت إلي جانب عدد من نجوم الرياضة مثل شيكابالا ورمضان صبحي، و الأغنية توزيع توما، والحان بلال سرور، وكلمات مصطفى حسن



