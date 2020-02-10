"كورونا يتجاوز سارس".. ويحصد أرواح 871 مواطنا بمقاطعة هوبي الصينية

وتجاوز فيروس كورونا، المكتشف حديثا في الصين، عدد ضحايا وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، الذي انتشر في عدة دول عام 2003.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الطبية الخميس، وفاة مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو أول شخص غير صيني يتوفى بسبب الفيروس، وذلك في مستشفى جينينتان في مدينة ووهان الصينية.



