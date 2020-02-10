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"كورونا يتجاوز سارس".. ويحصد أرواح 871 مواطنا بمقاطعة هوبي الصينية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:31 ص
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انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
عبد الله الميهي
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أفادت قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا" في مقاطعة هوبي الصينية إلى 871 حالة.

وتجاوز فيروس كورونا، المكتشف حديثا في الصين، عدد ضحايا وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، الذي انتشر في عدة دول عام 2003.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الطبية الخميس، وفاة مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو أول شخص غير صيني يتوفى بسبب الفيروس، وذلك في مستشفى جينينتان في مدينة ووهان الصينية.

وأعلنت السلطات في فرنسا السبت، عن اكتشاف إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، مما يجعل إجمالي عدد المصابين في فرنسا 11 شخصا.
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الكلمات المفتاحية

ووهان كورونا سارس الصين

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