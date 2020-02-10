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أهداف مباراة ريال بيتيس وبرشلونة اليوم 10 / 2 / 2020 في الدوري الإسباني
الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:22 ص
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محمد مرعي
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حقق برشلونة انتصارا صعبا (3-2) على مضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الليجا.
وسجل للبلوجرانا، فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وكليمنت لينجليت، في الدقائق 9، و45+4، و72، بينما أحرز لريال بيتيس، سيرخيو كاناليس من ركلة جزاء في الدقيقة 6، ونبيل فقير في الدقيقة 26.
وسجل للبلوجرانا، فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وكليمنت لينجليت، في الدقائق 9، و45+4، و72، بينما أحرز لريال بيتيس، سيرخيو كاناليس من ركلة جزاء في الدقيقة 6، ونبيل فقير في الدقيقة 26.
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