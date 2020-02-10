نتائج مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020.. ريموناتادا إيطالية بديربي ميلانو.. وأخرى زمالكاوية في القمة المصرية

نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 9 / 2 / 2020، أبرزها ريموناتدا الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، وفوز ا لزمالك أمام الإسماعيلي بصعوبة في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.







ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأحد في السطور التالية:





نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

حرس الحدود ضد الجونة، أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.





الإسماعيلي ضد الزمالك، تمكن الزمالك من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، لتنتهي القمة بنتيجة 2-1.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

شيفيلد يونايتد ضد بورنموث، أنتهت بفوز شيفيلد بنتيجة 2-1، كما شهدت الجولة تأجيل مباراة السيتي بسبب حالة الطقس السيئة.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

الإنتر ضد ميلان، حقق إنتر ميلان ريمونتادا تاريخية بالفوز على نظيره ميلان بنتيجة 4-2، بعدما كان متأخرا بنتيجة هدفين دون رد.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

أوساسونا ضد ريال مدريد، سحق ريال مدريد نظيره أوساسونا بنتيجة 4-1.





ريال بيتيس ضد برشلونة، أنتهت بفوز صعب لبرشلونة بنتيجة 3-2.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"

بايرن ميونيخ ضد لايبزيج، سيطر التعادل السلبي على المباراة.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ24"

باريس سان جيرمان ضد ليون، أنتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة 4-2.





نتائج مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"

الرجاء البيضاوي ضد مولودية الجزائر، أنتهت بتفوق الفريق الجزائري بهدف نظيف.