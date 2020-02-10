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بعد تكريمها من "الأمريكية للتنمية".. اعرف حكاية خبيرة البطاطس في الصعيد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:34 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت فايزة عويس، خبيرة زراعة البطاطس في الصعيد، إن الوكالة الأمريكية للتنمية قامت بتكريمها خلال الاحتفال بموسم البطاطس، موضحة أنها تحرص على حضور ندوات زراعة البطاطس، والتعرف على أساليب الزراعة الحديثة.

وأشارت "فايزة"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أنها حاصلة على شهادة محو أمية، وكانت تكتب أهم المعلومات في المحاضرة أو الندوة التي تحضرها حتى لا تنساها، مضيفة: "ليا أصحابي لما يكون في ندوة يرنوا عليا أروح أحضر".

وأضافت خبيرة زراعة البطاطس في الصعيد، أنها مشتركة في جمعية زراعية تستخدم أحدث آلات الزراعة، فضلا عن التزامها بتعليمات المهندسين الزراعيين في زراعة البطاطس، لافتة إلى إنتاج الأرض زاد للضعف بسبب تطبيق التعليمات.
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الكلمات المفتاحية

خبيرة البطاطس في الصعيد الزراعة الحديثة الامريكية للتنمية

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