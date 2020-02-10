أحمد سمير فرج يكشف لـ"الفجر الفني"موعد انتهاء تصوير "ختم النمر"





ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل نهائيًا خلال شهر مارس.يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني وميريهان حسين ونسرين طافش وإسلام جمال، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي.