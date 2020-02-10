Advertisements
أحمد سمير فرج يكشف لـ"الفجر الفني"موعد انتهاء تصوير "ختم النمر"
الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:32 ص
Advertisements
رشا عادل
Advertisements
يواصل المخرج أحمد سمير فرج، تصوير ومونتاج مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ختم النمر"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة".
وكشف أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، النقاب عن أنه يواصل تصوير الحلقات والبدء في عمليات مونتاج لباقي حلقات المسلسل لتسليمة لقناة "الحياة".
ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل نهائيًا خلال شهر مارس.
يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني وميريهان حسين ونسرين طافش وإسلام جمال، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي.
يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني وميريهان حسين ونسرين طافش وإسلام جمال، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي.
Advertisements