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رامي جمال عن أغنية "سقف": "رزق من ربنا"

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الفنان رامي جمال، عن سعادته لإطلاق أغنية "سقف" بمشاركة عدد من نجوم الفن والرياضة، قائلا: "رزق من ربنا، ومبتحصلش كتير.. دي مظاهرة حب".

وأشار "جمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تصوير الكليب استغرق شهر ونصف، حيث كان صعب تجميع مثل هذا العدد من النجوم داخل "لوكيشن" واحد.

وأضاف الفنان رامي جمال، "اللي بيحصلي نعمة من ربنا"، موجها التحية لكل الفنانين الذين ظهروا في الأغنية، معلقا: "الأغنية دي أي حد يسمعها هيتبسط".

وعن إصابته بالبهاق، أوضح أنه لا يوجد علاج حقيقي، ويستخدم كريمات موضعية، معلقا: "بالحالة النفسية متأكد أني هخف".
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الكلمات المفتاحية

سقف رامي جمال

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