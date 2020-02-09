سوريا.. قوات الجيش تستحوذ على 18 مستوطنة أخرى









تجاهلًا لمحادثات سوتشي وأستانا، استمرت القوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في التحرك في المناطق الريفية في إدلب وحلب، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.وبعد مصادمات مطولة منذ ليلة الجمعة الماضية، تم الاستيلاء على 18 قرية وبلدة أخرى تعبر منطقة التصعيد في إدلب، بما في ذلك تل الباجير، تل قرتين، آباد، وماريودا، بدعم من روسيا بدعم جوي من بعض المناطق.وشنت قوات النظام هجومًا بريًا على مستوطنات في منطقة التصعيد في نوفمبر الماضي بدعم جوي من روسيا، واستولت على مدينتي معرة النعمان وسراقب.وكان إدلب معقلًا للجماعات المسلحة المعارضة والمناهضة للحكومة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.وفي أيلول (سبتمبر) 2018، وافقت تركيا وروسيا على تحويل إدلب إلى منطقة لنزع التصعيد تُحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.ولكن أكثر من 1800 مدني قتلوا هناك في هجمات شنها النظام والقوات الروسية منذ ذلك الحين، منتهكين كلًا من وقف إطلاق النار لعام 2018 وقرار جديد بدأ في 12 يناير.كما انتقل أكثر من 1.7 مليون سوري بالقرب من الحدود التركية بسبب هجمات مكثفة خلال العام الماضي.وفي ديسمبر الماضي، صاغ روبرت مالي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، مقالًا لمجلة الشؤون الخارجية، تناول فيه موضوعًا: "الحروب غير المرغوب فيها: لماذا الشرق الأوسط أكثر احتراقًا من أي وقت مضى"، "لماذا يعتبر السلام في سوريا غير قابل للتصديق أكثر من أي وقت مضى؟"واعتبرت محادثات سوتشي وأستانا ضامني السلام في سوريا، لكن تجدد القصف من قبل قوات النظام السورية المدعومة من روسيا على إدلب يدل على أن الاتفاقيتين (سوتشي وأستانا) في خطر، وانتهكت من قبل روسيا.وخلال السنوات القليلة الماضية من الأزمة السورية، على الرغم من وجود سلبية في علاقاتهما - مثل إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية في عام 2015 – حيث حافظت تركيا وروسيا على حوارهما، جنبا إلى جنب مع إيران، مؤيد آخر للنظام السوري، حيث بدأوا عملية أستانا لحل الحرب السورية، التي استمرت منذ عام 2011.كما توسطت البلدان في التوصل إلى اتفاق لإنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في شمال غرب منطقة إدلب، وهذا ساعد على تجنب هجوم حكومي على المنطقة.وبالإضافة إلى توسيع تعاونها الدبلوماسي مع الجيران المباشرين لسوريا، بذلت روسيا الكثير من الجهود لتوسيع محادثات عملية أستانا، لقد وصلت إلى مصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان وحتى العراق الذي مزقته الحرب بسبب إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.وتحت الكشف عن وسائل الإعلام الدولية، مع التركيز على مجالات المحاذاة والاحتكاك داخل "الثلاثي الروسي - الإيراني - التركي"، وسعت روسيا إلى حد كبير من جهود التواصل مع الدول العربية، على سوريا.وعندما ننظر إلى هجمات الأسبوع الماضي من قبل نظام الأسد، يبدو أن روسيا بعيدة عن الإشارة إلى ومصلحتها بحل سياسي، كما فعلت من قبل.