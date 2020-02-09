Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوريا.. قوات الجيش تستحوذ على 18 مستوطنة أخرى

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:45 م
Advertisements
عناصر قوات النظام السوري - أرشيفية
عناصر قوات النظام السوري - أرشيفية
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

تجاهلًا لمحادثات سوتشي وأستانا، استمرت القوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في التحرك في المناطق الريفية في إدلب وحلب، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وبعد مصادمات مطولة منذ ليلة الجمعة الماضية، تم الاستيلاء على 18 قرية وبلدة أخرى تعبر منطقة التصعيد في إدلب، بما في ذلك تل الباجير، تل قرتين، آباد، وماريودا، بدعم من روسيا بدعم جوي من بعض المناطق.

وشنت قوات النظام هجومًا بريًا على مستوطنات في منطقة التصعيد في نوفمبر الماضي بدعم جوي من روسيا، واستولت على مدينتي معرة النعمان وسراقب.

وكان إدلب معقلًا للجماعات المسلحة المعارضة والمناهضة للحكومة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

وفي أيلول (سبتمبر) 2018، وافقت تركيا وروسيا على تحويل إدلب إلى منطقة لنزع التصعيد تُحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.

ولكن أكثر من 1800 مدني قتلوا هناك في هجمات شنها النظام والقوات الروسية منذ ذلك الحين، منتهكين كلًا من وقف إطلاق النار لعام 2018 وقرار جديد بدأ في 12 يناير.

كما انتقل أكثر من 1.7 مليون سوري بالقرب من الحدود التركية بسبب هجمات مكثفة خلال العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، صاغ روبرت مالي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، مقالًا لمجلة الشؤون الخارجية، تناول فيه موضوعًا: "الحروب غير المرغوب فيها: لماذا الشرق الأوسط أكثر احتراقًا من أي وقت مضى"، "لماذا يعتبر السلام في سوريا غير قابل للتصديق أكثر من أي وقت مضى؟"

واعتبرت محادثات سوتشي وأستانا ضامني السلام في سوريا، لكن تجدد القصف من قبل قوات النظام السورية المدعومة من روسيا على إدلب يدل على أن الاتفاقيتين (سوتشي وأستانا) في خطر، وانتهكت من قبل روسيا.

وخلال السنوات القليلة الماضية من الأزمة السورية، على الرغم من وجود سلبية في علاقاتهما - مثل إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية في عام 2015 – حيث حافظت تركيا وروسيا على حوارهما، جنبا إلى جنب مع إيران، مؤيد آخر للنظام السوري، حيث بدأوا عملية أستانا لحل الحرب السورية، التي استمرت منذ عام 2011.

كما توسطت البلدان في التوصل إلى اتفاق لإنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في شمال غرب منطقة إدلب، وهذا ساعد على تجنب هجوم حكومي على المنطقة.

وبالإضافة إلى توسيع تعاونها الدبلوماسي مع الجيران المباشرين لسوريا، بذلت روسيا الكثير من الجهود لتوسيع محادثات عملية أستانا، لقد وصلت إلى مصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان وحتى العراق الذي مزقته الحرب بسبب إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

وتحت الكشف عن وسائل الإعلام الدولية، مع التركيز على مجالات المحاذاة والاحتكاك داخل "الثلاثي الروسي - الإيراني - التركي"، وسعت روسيا إلى حد كبير من جهود التواصل مع الدول العربية، على سوريا.

وعندما ننظر إلى هجمات الأسبوع الماضي من قبل نظام الأسد، يبدو أن روسيا بعيدة عن الإشارة إلى ومصلحتها بحل سياسي، كما فعلت من قبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نظام الاسد سوريا سراقب روسيا تركيا الحرب السورية الاسد

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ ساعتين

بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت HD رابط ماتش برشلونة yalla shoot

منذ ساعة و 13 دقيقة

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 10 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أردوغان يكشف عن اجتماع قريب حول سوريا في تركيا

اتفاق إدلب.. النظام السوري ينتظر قرار روسيا

سوريا: محادثات أستانا حول الأزمة تستأنف أعمالها اليوم في كازاخستان

رعب في إدلب.. جريمة جديدة لقطر وتركيا بسوريا (فيديو)

الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان وروحاني في سوتشي منتصف فبراير

الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا وتركيا على تحقيق استقرار أدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status