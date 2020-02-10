أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2020.. والمعدن الأصفر يتعافي من الخسائر

أسعار الذهب في مصر





استطاعت أسعار الذهب تقليص خسائرها بنهاية الأسبوع الماضي ليصبح إجمالى التراجع 9 جنيهات بعد أن ارتفع جنيهان يوم الجمعة الماضية، ليستقر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات باستمرار التعافي ، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:









أسعار الذهب الأن





جرام الذهب عيار 24 سعر 786 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 688 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 589.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,504 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر 589.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 786 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه.









أسعار الذهب



