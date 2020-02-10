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أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2020.. والمعدن الأصفر يتعافي من الخسائر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

استطاعت أسعار الذهب تقليص خسائرها بنهاية الأسبوع الماضي ليصبح إجمالى التراجع 9 جنيهات بعد أن ارتفع جنيهان يوم الجمعة الماضية، ليستقر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات باستمرار التعافي، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:


أسعار الذهب الأن

جرام الذهب عيار 24 سعر 786 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر688 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  589.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,504 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر 589.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 786 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه.


أسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

784 إلى 786

عيار 22 

719 إلى 721

عيار 21

686 إلى 688

عيار 18

588 إلى 590

عيار 14

457 إلى 459

عيار 12

392 إلى 393

الاونصة

24.382 إلى 24.453

الجنيه الذهب

5,488 إلى 5,504

الكيلو

784.000 إلى 786.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 786جنيه           

 50.39 $

سعر الذهب عيار 22

 720.75جنيه

 46.19 $

اسعار الذهب عيار 21

688جنيه

44.19 $

اسعار الذهب عيار 18

 589.75 جنيه

37.79 $

سعر الذهب عيار 14

458.75جنيه

29.39 $

سعر الذهب عيار 12

393.25جنيه

25.19 $

سعر الذهب عيار 9

294.75جنيه

18.89 $

اسعار أوقية الذهب

24,680 جنيه

1,567 $

اسعار جنيه الذهب

5,504 جنيه

352.71 $

اسعار كيلو الذهب

786,250 جنيه

50,386 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

31 يناير

797

697

597

493

340

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