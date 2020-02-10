أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2020.. والمعدن الأصفر يتعافي من الخسائر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
784 إلى 786
|
عيار 22
|
719 إلى 721
|
عيار 21
|
686 إلى 688
|
عيار 18
|
588 إلى 590
|
عيار 14
|
457 إلى 459
|
عيار 12
|
392 إلى 393
|
الاونصة
|
24.382 إلى 24.453
|
الجنيه الذهب
|
5,488 إلى 5,504
|
الكيلو
|
784.000 إلى 786.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
786جنيه
|
50.39 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
720.75جنيه
|
46.19 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
688جنيه
|
44.19 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
589.75 جنيه
|
37.79 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
458.75جنيه
|
29.39 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
393.25جنيه
|
25.19 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.75جنيه
|
18.89 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,680 جنيه
|
1,567 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,504 جنيه
|
352.71 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
786,250 جنيه
|
50,386 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
2 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
1 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
31 يناير
|
797
|
697
|
597
|
493
|
340