مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام طلائع الجيش

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراته أمام طلائع الجيش.





ويستضيف الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي





خط الهجوم : مروان محسن.



