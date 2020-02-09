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أسامة عبد الخالق: مصر تركت بصمة قوية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:26 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقي، إن مصر تركت بصمة قوية في فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع بالعديد من المبادرات داخل الاتحاد الأفريقي مثل التركيز على منطقة التجارة الحرة، ودفع الاهتمام بالاهتمام بالبنية التحتية، وتنسيق الأدوار على كافة الأصعدة بين المنظمات الإقليمية، وإعادة إعمار الدول بعد النزاعات، وحفظ السلام.

وتابع "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية" on e"، مساء الأحد، أن الحديث اليوم حول إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب كان ثري للغاية، في ظل تداعيات الأزمة الليبية على الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن الرئيس" السيسي" طالب بإحالة أعداد قوة إفريقية موحود للدراسة في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مضيفًا أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالقوة العسكرية، ولكن بالفكر أيضًا، وهذا ما تطالب به مصر دائمًا.
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بالقوة القوة الافريقية السيسي

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