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"كورونا" يتسبب في تراجع أمازون عن مؤتمر دولي

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:11 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تراجعت شركة أمازون عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات يعقد في برشلونة خلال شهر فبراير الجاري، بسبب فيروس "كورونا الذى وصل عدد من دول العالم، بعد انتشاره فى الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية: أن "شركة أمازون أكدت على عدم عرض منتجاتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في إسبانيا، وجاء قرار الشركة العملاقة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به".

وأكدت وكالة "رويترز" على عدم رد شركة أمازون على طلب تعقيب.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 811 شخصاً في الصين، وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان، بحسب وكالة "بلومبرغ".

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

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وهان مؤتمر دولي كورونا فيروس كورونا تفشي كورونا برشلونة أمازون

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