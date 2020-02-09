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البابا فرنسيس يدعو إلى احترام القانون الإنساني في إدلب السورية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:15 م
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البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ترجمة - منة الشريف
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دعا البابا فرنسيس إلى احترام القانون الإنساني في محافظة إدلب السورية، وسط تصعيد لهجوم من جانب الحكومة السورية أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون خلال شهرين، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال لعشرات الآلاف من الناس في ميدان القديس بطرس، إن التقارير الواردة من إدلب كانت "مؤلمة... خاصة فيما يتعلق بظروف النساء والأطفال، وأشخاص أجبروا على الفرار من تصعيد عسكري".

كما عززت تركيا وجودها العسكري في المنطقة، قائلة إن التقدم الذي أحرزته القوات السورية المدعومة من روسيا وحلفاؤها يهددون بكارثة إنسانية جديدة.

وخاطرت الأزمة بتوجيه موجة أخرى من اللاجئين المحتملين إلى الحدود الجنوبية لتركيا، وهددت أنقرة بالعمل ما لم يكن هناك انسحاب.

وقال البابا فرانسيس، إنني أجدد مناشدتي القلبية للمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية استخدام الوسائل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات، فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، لحماية حياة ومصير المدنيين".

وثم قاد الحشد في صلاة عفوية خاصة "من أجل سوريا الحبيبة الشهيدة".

وإستضافة تركيا بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري وهدد الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع بصد القوات السورية المدعومة من روسيا ما لم تنسحب من المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا البابا فرانسيس البابا ادلب احترام القانون الإنساني

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