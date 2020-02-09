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52.3 % ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:15 م
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ارتفاع حجم التبادل التجاري
ارتفاع حجم التبادل التجاري
أ ش أ
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أعلن جهاز التمثيل التجاري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 بنسبة 52.3 % لتسجل 858.3 مليون دولار.

وقال الجهاز إن الصادرات المصرية زادت إلى السوق الأردني خلال 11 شهرا لتبلغ 742.1 مليون دولار بنسبة زيادة 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مشيرا إلى أن أهم الصادرات تضمنت(الكهرباء والغاز الطبيعي، والبرتقال، والأجبان، والسيراميك، والتلفزيونات).

وأضاف أن واردات مصر من السوق الأردني ارتفعت خلال 11 شهرا من العام الماضي، بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأشار إلى أن أهم الواردات تمثلت في ( أملاح البوتاس،وأسمدة معدنية، والأدوية،الفوط الصحية،والمبيدات الحشرية).
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الكلمات المفتاحية

الواردات المصرية الصادرات المصرية التمثيل التجاري التبادل التجاري بين مصر والاردن

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