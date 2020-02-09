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افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام.. غدا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:52 م
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أمير المنطقة الشرقية
أمير المنطقة الشرقية
الفجر السعودي
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تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى والمعرض الدولي للسلامة المرورية، غدًا الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام متتالية في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام؛ وذلك برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

من جانبه، ذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش؛ أن رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود للمؤتمر؛ يأتي من دعمه هو ونائبه، لافتًا إلى أن اللقاء جزء من الجهود النشطة من قبل الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) من أجل تفعيل المبادرات لرفع مستويات السلامة المرورية ونظام النقل البيئي، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة نحو تعزيز السلامة على الطرق وتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.

وأضاف الدكتور الربيش أن ملتقى "سلامة" يتعاون فيه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ووزارة التعليم، وشركة أرامكو السعودية، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، ووزارة النقل، والإدارة العامة للمرور، وأمانة الشرقية، والمركز الوطني لسلامة الطرق، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وستشارك الجهات الحكومية والمعنيون في هذا المجال على مدار ثلاثة أيام من أجل إيجاد حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات السلامة على الطرق إلحاحًا في المملكة، بالإضافة إلى السعي إلى دمج أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في جميع المشاريع والخطط المعتمدة.

وأضاف الدكتور الربيش أن الحدث يضم معرضًا دوليًّا يقدم منصة للشركات المحلية والعالمية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة في قطاع النقل، فيما يركز الملتقى على إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على رؤى حصرية حول مبادرات ومشاريع النقل ضمن الخطة الوطنية للتحول في المملكة العربية السعودية لعام 2020، فضلًا عن التعرف على أحدث تقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها في تحسين السلامة المرورية وتدشين مراكز «تقدير» بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في استخدام تقنيات وأنظمة النقل والبنية التحتية للطرق والحلول المبتكرة لزيادة نسب الأمان على الطرق، وتحديد أفضل برامج النمذجة لإدارة حركة المرور، والاستجابة لحالات الطوارئ، منوهًا أن الملتقى سيشهد توقيع خمس اتفاقيات تعنى بالسلامة المرورية، وسيشهد الملتقى 6 محاور بـ8 جلسات يتحدث فيها متخصصون بالسلامة المرورية.


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الكلمات المفتاحية

لسلامة المرورية فعاليات الملتقى الدولي الدمام

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