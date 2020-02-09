Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس بنك مصر عن تعويم الجنيه: "قرار تاريخي"

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه عندما قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كان هناك تخوفًا من المواطنين لأنه كان قرارًا لا بد منه في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه كان قرارًا تاريخيًا وجاء بناء على موافقة القيادة السياسية، وارتفع سعر الدولار بشكل كبير لكن بعد استقرار الأمور بدأ في الانخفاض مرة أخرى.

وأضاف "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن النتائج والإنجازات التي تحققت في عام 2019 بنتيجة هذا القرار فاقت كل التوقعات، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليس هدفه الحصول على القرض ولكن كان هدفه الحصول على شهادة ثقة بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، إضافة إلى الشعور بأن عليك إلزام ويجب تنفيذ شروط الصندوق التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية التي تم التخطيط لها.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تأسست على قرار تحرير سعر الصرف، وهذا أدى إلى القضاء على طوابير الانتظار والقضاء على السوق السوداء، موضحًا أن سعر صرف الدولار أصبح تحدده البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأوضح أنه حال أراد مواطن الحصول على دولار لفتح اعتمادات أو السفر إلى الخارج أصبح الآن متوفرًا ولا تواجهه أي مشكلة على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الأتربي رئيس بنك مصر تعويم الجنيه

أخبار تهمك

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ ساعة و نصف

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اخر تحديث في سعر الدولار اليوم الاثنين 24-12-2018 بالبنوك اليوم في مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 31-8-2019..أخر تطورات العملة الأجنبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

09:37 م

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

09:15 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

07:10 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status