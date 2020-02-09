استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مدينة رأس غارب ويوجه بتطوير الشاطئ العام والمستشفى المركزي

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الأحد، ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، مدينة رأس غارب، وذلك استجابة لمطالب أهالي المدينة، الذين ناشدوا المحافظ أكثر من مرة بزيارته للمدينة، حيث تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية بالمدينة والتي شملت زيارة لمستشفى رأس غارب المركزي وكورنيش المدينة والشاطئ العام والمخبز الالي وموقف الأجرة وميدان المجمع التجاري وغيرها من المشروعات الأخرى.



وخلال جولته كلف المحافظ رئيس مدينة رأس غارب اللواء إيهاب رأفت، بتطوير مدخل قرية الزعفرانة، ورفع مستوى النظافة، وإزالة التعديات الموجودة على الطريق، والتي رصدها خلال زيارته المفاجئة للقرية وأقال رئيس القرية بسببها.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال زيارته التفقدية داخل مستشفى رأس غارب المركزي على ضرورة الاهتمام بالطاقم الطبي وتوفير كافة الاجهزة والمعدات الطبية التي تحتاجها المستشفي، لحين افتتاح المستشفي الجديد خلال الربع الثاني من هذا العام.



وفي هذا الصدد أكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بأنه يعمل على سد العجز في الأطباء من خلال استقدام العديد من القوافل الطبية للكشف علي الحالات المرضية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الشركة العامة البترول قامت بتوفير خمسة أجهزة تكييف للمستشفى بالمشاركة المجتمعية.



وتفقد حنفي الكورنيش والشاطئ العام لمتابعة الموقف التنفيذي لتطويره، مؤكدة على ضرورة عمل وتجهيز الكورنيش بما يليق بأهلينا ؛ مشيرًا إلى أن الكورنيش والشاطئ العام هما المتنفس الوحيد بالمدينة، وأكد على رئيس مجلس المدينة بضرورة عمل مقايسة تقديرية لتركيب الانترلوك بطول الكورنيش؛ على أن يتم تطوير الشاطئ العام بالتزامن مع تطوير الكورنيش، مؤكدًا بأن أهالي رأس غارب يستحقون شاطئ عام يليق بهم.



وعلى هامش هذه الزيارة قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفقد أعمال التطوير التي تتم بميدان المجمع التجاري والذي سيكون عبارة عن مجسم برج طاقة رياح مضاء بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة ليكيلا لطاقة الرياح، كما تفقد أيضا المخبز السياحي والمحلات التحارية المحيطة به للتأكد من مدي جاهزيتها قبل طرحها في مزاد علني، بالاضافة الي تفقد موقف الأجرة بعد تطويره وقاعة المؤتمرات واستراحة المغتربين بالمدينة، واختتم محافظ البحر الأحمر زيارته بتفقد محطة المعالجة الثنائية بالمدينة.



رافق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر والمهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين وياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالاضافة الي العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.