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بتول بني: "خلعت الحجاب حفاظاً على قداسيته.. وهذه تفاصيل أول ألبوم لها"

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:53 م
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بتول بني
بتول بني
سيدة صادق
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أقامت الفنانة بتول بني، مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد في أحد الفنادق بالمعادي وذالك احتفالاً بألبومها الأول وطرح فيديو كيلب لأغنية "اسمك بيشرفني".

وعرض كليب أغنية "اسمك بيشرفني"، خلال المؤتمر وهو ألبوم من إنتاج "أريبيان نايت إنترتانمينت".

وحرصت "بتول"، على أن تكون الأغاني بسيطة وبها شيء من الرومانسية، كما ضم الكليب خليط من الأغاني المختلفة مصرية، وسورية، وخليجية.

وعن سبب خلعها للحجاب قالت "بني"، إنه لا يتماشي الغناء مع قدسية الحجاب، لذالك قررت تغير استايلها بطريقة تتماشى مع كونها مطربة.

يذكر أن بتول بني فنانة سورية انتقلت إلى مصر منذ عام 2012، شاركت في برنامج ذا فويس عام 2018 وكانت من ضمن فريق عاصي الحلاني.
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