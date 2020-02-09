تحرك عاجل من "التربية والتعليم" بعد كارثة غلاف "اللغة الإنجليزية"

رد الدكتور رضام حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على حالة من الغضب التي سادت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تداول خطأ فادح على غلاف إحدى كتب الصف السادس الابتدائي.



وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن غلاف الكتاب أثار بعض اللغط، بسبب خطأ غير مقصود، لافتًا إلى أن الوزراة قامت بإحالة كل المسؤولين عن هذا الأمر إلى التحقيق.



وسادت حالة من الغضب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تداول خبر يزعم وجود خطأ فادح على غلاف كتاب اللغة الأجنبية الأولى للصف السادس الإبتدائي من العام الدراسي 2019-2020.



حيث استنكرت أم أحد الطلاب بمرحلة الصف السادس الابتدائي ما تم تواجده على الغلاف باللغة الإنجليزية تعني "جنس ابتدائي"، بدلًا من الصف السادس الإبتدائي.



وتابعت الأم "انظر أسفل الكتاب على السهم primary sex بمعنى "جنس" بدلا من primary six التي تعني 6 ابتدائي على غلاف الكتاب المذكور.

