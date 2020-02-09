تجاوز حصيلة وفيات "كورونا" لضحايا "سارس" في الصين





أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 811 حالة في الصين.





وبارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا، تجاوزت حالات الوفيات ضحايا مرض "سارس"، الذي يصيب الجهاز التنفسي وتسبب في حالة خوف على مستوى العالم مطلع الألفية الثالثة، وكانت بداية تفشي سارس في الصين أيضا.





هذا وتم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة، و2656 حالة إصابة مؤكدة في الصين، وكانت الغالبية الكبيرة في إقليم هوبي، و سجلت سلطات الصحة في المجمل 37 ألفاً و 198 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية انتشار المرض في شهر ديسمبر الماضي.





وسجلت لجنة الصحة في مدينة ووهان بإقليم هوبي2147 حالة إصابة بالفيروس، كما تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي في هوبي، ما يرفع إجمالي الوفيات هناك إلى 780 حالة، وتم تأكيد أكثر من 300 حالة إصابة خارج بر الصين الرئيسي.





ولم يحصد الفيروس الذي انتشر إلى حوالي عشرين دولة، أرواح سوى شخصين خارج الصين، وهو مواطن صيني في الفلبين ورجل في هونج كونج، والضحيتان كانتا في هوبي.





وأعلنت سلطات الصحة في مدينة هونج كونج، أنه تم الإفراج عن كل الركاب الـ 3600 وطاقم السفينة السياحية، التي تم احتجازها في ميناء تاك كروز السياحي بالمدينة منذ يوم الأربعاء الماضي.





وتم احتجاز السفينة بعدما أخطر مسؤولون في بر الصين الرئيسي شركة التشغيل السياحية أن ثلاثة ركاب سابقين كانت اختبارات إصابتهم بالفيروس إيجابية.





وصرح مدير الصحة بالميناء الطبيب ليونج ييو هونج: بأن عينات اختبار الجهاز التنفسي من كل الطاقم وعدده 1800 شخص جاءت سلبية.





بينما تم احتجاز سفينة أخرى وهي "ديناموند برينسيس" في الحجر الصحي بميناء يوكوهاما الياباني لعدة أيام، وفرض مسؤولون طبيون الحجر الصحي على السفينة السياحية، التي على متنها حوالي 3700 راكب وأفراد الطاقم من أكثر من 50 دولة، بعدما نزل راكب في هونج كونج وثبتت إصابته بالفيروس قبل أسبوع.





وتم تأكيد من إصابة ست حالات جديدة على السفينة اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 70 شخصا حسبما أعلنت وزارة الصحة اليابانية، وسيتم نقل الحالات الست إلى منشآت طبية، وفقًا لوزارة الصحة والعمال والرعاية .





وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، يوم أمس السبت، أن الركاب الباقين وطاقم السفينة قد لا يمكنهم ترك السفينة قبل يوم 19 فبراير على أقرب تقدير.





وكانت طائرة بريطانية للطيران العابر تنقل 200 راكب من ووهان، قد وصلت إلى أكسفورد صباح اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية.





ووصل حوالي 20 مواطنًا ألمانيًا كانوا على متن الطائرة إلى برلين حوالي العصر، وقيل أيضًا إن مواطنين من إيطاليا واليونان والدنمارك والسويد كانوا على متن طائرة الإجلاء البريطانية.





وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية: أن صبيًا إيطاليًا 17 عامًا، قد تم إبقاؤه في ووهان نظرا لارتفاع درجة حرارته على الرغم من أن نتيجة اختباره جاءت سلبية بالمرض.





وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو" إن "إيطاليا سوف ترسل طائرة عسكرية إلى ووهان في غضون الأربع والعشرين ساعة المقبلة؛ لإعادة الصبي للبلاد، وبالنسبة لنا، يجب ألا نترك أحدا".





وكانت طائرة تحمل 266 إستراليًا من بينهم 77 طفلاً من ووهان، قد هبطت في مطار داروين الدولي صباح اليوم.



