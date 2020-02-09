مفاجأة.. نجم أستون فيلا يوجه صدمة لنادي برشلونة

قام نجم من نجوم نادي أستون فيلا الإنجليزي بتوجيه صدمة قوية لنادي برشلونة الإسباني بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





صراع على ضم جاك غريليش





وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي برشلونة أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الإنجليزي جاك غريليش لاعب وسط نادي أستون فيلا في الصيف القادم.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة يريد ضم غريليش لتدعيم مركز الوسط في الفريق بداية الموسم القادم.





جاك غريليش النادي الذي سينضم له في الصيف





وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن غيريليش يفضل الانضمام لصفوف نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم في حالة رحيله عن نادي أستون فيلا.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع جاك غريليش منذ فترة في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب أولي جونار سولشاير مدرب الفريق لرغبته في تدعيم خط الوسط في الفريق.





ويجيد غريليش اللعب في أكثر من مركز حيث يتمكن من اللعب كلاعب وسط هجومي وجناح.





مشاركات جاك غريليش مع نادي أستون فيلا هذا الموسم





وقد شارك جاك غريليش في 27 مباراة حتى الآن مع نادي أستون فيلا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.