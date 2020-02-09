tamwin.eg وزارة التموين | “دعم مصر” سجل رقم التليفون المحمول 2020 tamwin…خطوات تسجيل رقم الموبايل





وزارة التموين من موقع دعم مصر أعلنت الآن عن بدء تلقي الطلبات من جميع الأشخاص، الذين لديهم بطاقات تموين، حتي يقوموا بتسجيل رقم التليفون المحمول داخل الموقع، وهي خطوة في طريق عمليات الإصلاح التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقع دعم مصر الذي تم إنشاؤه لكل الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة تموين ويحصلون على دعم، ونبهت وزارة التموين علي أن يجب على كل رب أسرة لديه بطاقة تموينية أن يسجل رقم موبايله، واذا لم يكن لديه جوال، فعليه تسجيل رقم المحمول لأى أحد في أسرته، وإذا تغير رقم المحمول عليه اضافة الرقم الجديد داخل موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، وفي هذا الاطار أكدت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال هذا الشهر قد انتظم صرف السلع التموينية المدعمة، وأنه قد تم صرف أكثر من 25% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات وذلك فى أول يومين.





رابط دعم مصر لتسجيل رقم المحمول

يتساءل الكثير من المواطنين عن الموقع الالكتروني، الذي سيتم من خلاله إدخال البيانات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين، وادخال رقم الموبايل، ويتم ذلك عبر موقع دعم مصر ، ويوفر موقع دعم مصر علي المواطنين الكثير من عبء الذهاب الي مكاتب التموين، وتصحيح أى بيانات، أو إدخال بيانات جديدة، و قد صرح أحد وزارة التموين، إن أرقام هواتف المواطنين سوف تساعد وزارة التموين بالقيام بأي استطلاع في الرأي، لمعرفة راي المواطنين في الخدمات المقدمة، والسلع المدعم التي يتم تقديمها شهرياً للمشاركين في التموين، والاقتراحات التي يقدمها صاحب بطاقة التموين في الشهور القادمة، والاستفسارات الهامة حول موعد نزول السلع التموينية كل شهر، وفي حالة وجود نقاط متبقية من الخبز، وتبديل السلع التموينية .





خطوات تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر

سنشرح لكم الخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب بطاقة التموين للقيام بتسجيل رقم تليفون المحمول، حيث يمكن اتباع هذه الخطوات بالضبط لإدخال رقم التليفون المحمول في موقع دعم مصر .





- علي صاحب البطاقة أن يقوم بالدخول الي موقع دعم مصر

- ادخال البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة التموين

- كتابة رقمه القومي في البطاقة الشخصية

- ثم يتم اختيار المحافظة التي يتم استلام التموين منها

- اضغط على عرض

- سيدخل صفحة جديدة يتم من خلالها تسجيل رقم التليفون





وتحرص وزارة التموين والتجارة علي تقديم بعض النصائح والتحذيرات لتجنب الوقوع في أخطاء من بين هذا النصائح هي عدم تكرار رقم الموبايل لأكثر من بطاقة تموينية، أيكون الرقم المسجل باسم صاحب البطاقة او أحد أفراد عائلته.



