Advertisements
Advertisements
Advertisements

tamwin.eg وزارة التموين | “دعم مصر” سجل رقم التليفون المحمول 2020 tamwin…خطوات تسجيل رقم الموبايل

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:16 م
Advertisements
بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
Advertisements

tamwin.eg وزارة التموين | “دعم مصر” سجل رقم التليفون المحمول 2020 tamwin…خطوات تسجيل رقم الموبايل

وزارة التموين من موقع دعم مصر  أعلنت الآن عن بدء تلقي الطلبات من جميع الأشخاص، الذين لديهم بطاقات تموين، حتي يقوموا بتسجيل رقم التليفون المحمول داخل الموقع، وهي خطوة في طريق عمليات الإصلاح  التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقع دعم مصر الذي تم إنشاؤه لكل الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة تموين ويحصلون على دعم، ونبهت وزارة التموين علي أن يجب على كل رب أسرة لديه بطاقة تموينية أن يسجل رقم موبايله، واذا لم يكن لديه جوال، فعليه تسجيل رقم المحمول لأى أحد في أسرته، وإذا تغير رقم المحمول عليه اضافة الرقم الجديد داخل موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، وفي هذا الاطار أكدت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال هذا الشهر قد انتظم صرف السلع التموينية المدعمة، وأنه قد تم صرف أكثر من 25% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات وذلك فى أول يومين.

رابط دعم مصر لتسجيل رقم المحمول
يتساءل الكثير من المواطنين عن الموقع الالكتروني، الذي سيتم من خلاله إدخال البيانات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين، وادخال رقم  الموبايل، ويتم ذلك عبر موقع دعم مصر، ويوفر موقع دعم مصر علي المواطنين الكثير من عبء الذهاب الي مكاتب التموين، وتصحيح أى بيانات، أو إدخال بيانات جديدة، و قد صرح أحد  وزارة التموين، إن أرقام هواتف المواطنين سوف تساعد وزارة التموين بالقيام بأي استطلاع في الرأي، لمعرفة راي المواطنين في الخدمات المقدمة، والسلع المدعم التي يتم تقديمها شهرياً للمشاركين في التموين، والاقتراحات التي يقدمها صاحب بطاقة التموين في الشهور القادمة، والاستفسارات الهامة حول موعد نزول السلع التموينية كل شهر، وفي حالة وجود نقاط متبقية من الخبز، وتبديل السلع التموينية .

خطوات تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر
سنشرح لكم الخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب بطاقة التموين للقيام بتسجيل رقم تليفون المحمول، حيث يمكن اتباع هذه الخطوات بالضبط لإدخال رقم التليفون المحمول في موقع دعم مصر .

- علي صاحب البطاقة  أن يقوم بالدخول الي موقع دعم مصر
- ادخال البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة التموين
- كتابة رقمه القومي في البطاقة الشخصية
- ثم يتم  اختيار المحافظة التي يتم استلام التموين منها
-  اضغط على  عرض
- سيدخل صفحة جديدة  يتم من خلالها تسجيل رقم التليفون

وتحرص وزارة التموين والتجارة علي تقديم بعض النصائح والتحذيرات لتجنب الوقوع في أخطاء من بين هذا النصائح هي عدم تكرار رقم الموبايل لأكثر من بطاقة تموينية، أيكون الرقم المسجل باسم صاحب البطاقة او أحد أفراد عائلته.

tamwin.eg وزارة التموين | “دعم مصر” سجل رقم التليفون المحمول 2020 tamwin…خطوات تسجيل رقم الموبايل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين موقع دعم مصر وزارة التموين موقع دعم مصر 2020 موقع دعم مصر رابط دعم مصر لتسجيل رقم المحمول تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر تسجيل رقم الموبايل تحديث بطاقة التموين تحديث البطاقات التموينية tamwin

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش"

منذ أقل من ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 6 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

منذ 41 دقيقة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

منذ ساعة

مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه

منذ ساعة و 16 دقيقة

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وزارة التموين تصدر بيانًا مهمًا لأصحاب البطاقات

"التموين" تكشف خطوات تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات

برقم الهاتف.. خطوات تحديث بيانات التموين من موقع دعم مصر وشرط مهم لنجاح العملية

البطاقات التموينية tamwin | رابط موقع دعم مصر 2020 لتحديث بيانات المستفيدين وتسجيل رقم الهاتف | سجل الآن رقم الموبيل

وزارة التموين تكشف سبب طلب تسجيل رقم المحمول عبر موقع "دعم مصر"

NOW | متاح الآن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

07:19 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

06:48 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT "هدف الاسماعيلي"

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status