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تراجع في صادرات مصر من الصناعات الطبية خلال 2019

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:12 م
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صادرات مصر من الصناعات الطبية
صادرات مصر من الصناعات الطبية
أ ش أ
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كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الطبية بمصر، عن تراجع صادرات مصر خلال عام 2019 بنسبة 0.2 بالمائة، على أساس سنوي، لتسجل صادرات القطاع 541 مليون دولار، مقابل 542 مليون دولار خلال العام السابق عليه.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أن صادرات القطاع تراجعت خلال ديسمبر الماضي، لتسجل ما قيمته 57 مليون دولار، مقابل 63 مليون دولار خلال ديسمبر 2018، بتراجع 10.5 بالمائة.

وسجلت صادرات الصناعات الطبية أعلى قيمها خلال الربع الرابع من العام الماضي بنحو 148 مليون دولار، تليها قيمة صادرات الربع الأول حيث بلغت137 مليون دولار، ثم الربع الثاني بنحو 130 مليون دولار، بينما سجلت اقل قيمها خلال الربع الثالث بنحو 124 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات الأدوية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 10.7 بالمائة  لتسجل ما قيمته 225 مليون دولار، مقابل 201 مليون دولار في العام السابق له.

كما نمت خلال ديسمبر الماضي بنسبة 3.8بالمائة لتبلغ 26 مليون دولار في مقابل 25 مليون دولار خلال ديسمبر2018.

وأضاف أن صادرات المستلزمات الطبية تراجعت بنحو 1 بالمائة لتبلغ ما قيمته 104 ملايين دولار مقابل 105 ملايين دولار في 2018، بينما استقرت في ديسمبر الماضي عند مستوى 8 ملايين دولار.

وانخفضت صادرات مستحضرات التجميل خلال العام الماضي بنسبة 11.3 بالمائة لتبلغ ما قيمته 212 مليون دولار مقابل 236 مليون دولار في 2018، وكذلك خلال ديسمبر الماضي بنسبة 30.4 بالمائة لتبلغ 23 مليون دولار، مقابل 30 مليون دولار للعام السابق.
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مستحضرات التجميل صادرات مصر المجلس التصدير للصناعات الطبية الصناعات الطبية الصادرات الطبية

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