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الخميس.. انطلاق تمرين "الصمصام 7" بين السعودية وباكستان

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت القوات البرية الملكية السعودية، انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 7"، مع نظيرتها الباكستانية، الخميس المقبل.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.

ويشارك بالتمرين وحدة تضم عددا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

ويذكر أن شاركت قوات الأمن السعودية بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه السعودية بقوة أمنية متخصصة، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

ويأتي التمرين تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى 20 فبراير الجاري.

يذكر أن هذا التمرين هو التمرين الثاني من نوعه الذي تنفذه أجهزة الشرطة والأمن بدول مجلس التعاون.

وكان التمرين الأول نفذ في آخر عام 2016 في البحرين لتعزيز التعاون المشترك بدول المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة.

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الكلمات المفتاحية

تمرين الصمصام 7 تمرين باكستان انطلاق الخميس أمن الخليج العربي 2

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