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عاجل.. إيران تفشل في إطلاق القمر الاصطناعي "ظفر" إلى الفضاء
الأحد 09/فبراير/2020 - 06:41 م
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حلمي رمضان
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، بأن "إيران تفشل في عملية إطلاق قمر الأبحاث الاصطناعي (ظفر) إلى الفضاء".
هذا نقلت وكالة الأناء العالمية "رويترز"، عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله: إن "القمر الاصطناعي لم يصل إلى المدار كما كان مخططًا".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن صاروخ بالستي قصير المدى، يمكن أن يحمل محركا من "الجيل الجديد" صمم لوضع أقمار اصطناعية في الفضاء
وكانت إيران تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة العلمية، وهو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه "استفزاز".
وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الماضي، أن قمر الأبحاث الاصطناعي "ظفر" سيتم اطلاقه إلى الفضاء قبل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
وقال وزير الإتصالات الإيراني: إننا "قمنا بتصنيع نسختين من القمر الصناعي "ظفر"، بهدف استخدام النسخة الثانية سريعًا للإطلاق في حالة عدم نجاح اطلاق النسخة الأولى"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وأضاف: إن "هذا القمر الاصطناعي سيتم إطلاقه قبل 11 فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية؛ حيث سيتم الأعلان لاحقًا عن المعلومات ذات الصلة بصورة شفافة".
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