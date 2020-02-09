عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. إيران تفشل في إطلاق القمر الاصطناعي "ظفر" إلى الفضاء

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
حلمي رمضان
Advertisements

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، بأن "إيران تفشل في عملية إطلاق قمر الأبحاث الاصطناعي (ظفر) إلى الفضاء".

هذا نقلت وكالة الأناء العالمية "رويترز"، عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله: إن "القمر الاصطناعي لم يصل إلى المدار كما كان مخططًا".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن صاروخ بالستي قصير المدى، يمكن أن يحمل محركا من "الجيل الجديد" صمم لوضع أقمار اصطناعية في الفضاء

وكانت إيران تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة العلمية، وهو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه "استفزاز".

وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الماضي، أن قمر الأبحاث الاصطناعي "ظفر" سيتم اطلاقه إلى الفضاء قبل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وقال وزير الإتصالات الإيراني: إننا "قمنا بتصنيع نسختين من القمر الصناعي "ظفر"، بهدف  استخدام النسخة الثانية سريعًا للإطلاق في حالة عدم نجاح اطلاق النسخة الأولى"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وأضاف: إن "هذا القمر الاصطناعي سيتم إطلاقه قبل 11 فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية؛ حيث سيتم الأعلان لاحقًا عن المعلومات ذات الصلة بصورة شفافة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ظفر القمر الاصطناعي الفضاء إيران

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

منذ ساعتين

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تزعم أنها اختبرت أقمارا صناعية محلية بنجاح

إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي

نائب الرئيس الأمريكي: إيران دولة مارقة ومزعزعة للاستقرار

إيران تنشئ قمرا صناعيا جديدا وتبدأ العمل لإطلاقه

للمرة الثانية .. طهران تفشل في إطلاق قمر صناعي

الدفاع الإيرانية تتسلم قمرا صناعيا جديدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

05:54 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

02:21 م

عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب

02:41 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بدون تقطيع REal LIVE ماتش ريال مدريد HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status