دبلوماسي سابق: مصر لديها رؤية واضحة بشأن القارة الإفريقية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نبه، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، إلى فكرة الشكل القادم للأحداث المسلحة داخل القارة الإفريقية بشكل جديد مثل فكرة التغلغل الإرهابي في الفترة الأخيرة.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك ظروف جديدة طارئة دخلت القارة الإفريقية بموجة جديدة من الإرهاب، وقد تكون القارة الإفريقية فريسة لها خلال الفترة المقبلة.



ونوه بأن مصر كان لديها رؤية واضحة منذ فترة طويلة بضرورة إيجاد شكل وكيان خاص لدول الساحل والصحراء لكي تستطيع أن تقف أمام الموجة الإرهابية القادمة من عدة مناطق.



وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة فكرة جيدة، وتستطيع أن تضع موارد لوقف المد الإرهابي الجديد الذي يعد بمثابة سرطان يهدد التنمية التي تمت خلال الفترة الماضية.

