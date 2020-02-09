المركزي الصيني: سنقدم 43 مليار دولار لدعم الشركات التي تكافح "كورونا"





أعلن البنك المركزي الصيني، مساء اليوم الأحد، أنه سوف يقدم 300 مليار يوان (43 مليار دولار)؛ لمساعدة الشركات المختصة بمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، الذي انتشر في البلاد وأصاب عشرات الآلاف.





وقال بنك الشعب الصيني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه "سيقدم أول شريحة من حزمة التمويل لصناديق إعادة الإقراض الخاصة يوم الإثنين"، لافتاً إلى أنه سيدعم المؤسسات المالية لتوفير القروض للكيانات والشركات الرئيسية المشاركة في التصدي والوقاية من الوباء.





وصرح نائب محافظ بنك الشعب الصيني ليو قوه تشيانغ: بأن "تسعة بنوك وطنية كبرى، بالإضافة إلى مصارف محلية في 10 مقاطعات ومدن، مؤهلة للحصول على التمويل الخاص، والتي تشمل مقاطعة هوبي، وكذلك تشجيانغ وقوانغدونغ وشنغهاي".





وتابع نائب محافظ بنك الشعب الصيني: أن "حزمة التمويل تهدف إلى مساعدة الشركات على الصعيد الوطني والمحلي"، موضحاً أن المؤسسات المالية بحاجة إلى مراجعة وإصدار القروض بسرعة، وأن عليها منح الأموال في غضون يومين.





كما لفت إلى أن البنك المركزي سيتعقب حركة الأموال وكيفية استخدامها، وسيتم معاقبة أي جهة أو شخص يخالف القواعد، مضيفًا أن نطاق الشركات المستفيدة لا ينبغي أن يكون واسعًا للغاية.





وتسبب تفشي المرض، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في توقف العمل بمناطق عديدة بالبلاد، ويهدد بالحد من النمو الاقتصادي في الصين، وحتى الآن أعلنت السلطات مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما يزيد على 37 ألفًا.



