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منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا جديدا بشأن فيروس "كورونا"

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:22 م
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انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
ترجمة- دينا قدري
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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن المعلومات المضللة حول فيروس "كورونا" تجعل مهمة المنظمة أكثر صعوبة، بالإضافة إلى أنها تتسبب في نشر الارتباك والخوف بين المواطنين.

وقال الدكتور غيبريسوس إنه إلى جانب مكافحة الفيروس، يحارب المسؤولون عن الصحة أيضًا المتصدين وأصحاب نظريات المؤامرة الذين يقوضون استجابة منظمة الصحة العالمية.

وكانت العديد من نظريات المؤامرة قد انتشرت على شبكة الإنترنت، حيث أدعت القناة الأولى الروسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومته وراء تفشي فيروس "كورونا". 

كما ثبُت كذب النصائح الموجهة للمواطنين بإبقاء حلقهم رطبًا وتجنب الطعام الحار وزيادة فيتامين سي لتجنب الفيروس.

وأشار الدكتور غيبريسوس إلى أن فريق الاتصالات التابع لمنظمة الصحة العالمية قد ضاعف من جهوده لتتبع المعلومات الخاطئة بعدة لغات. وتطالب المنظمة من شركات التواصل الاجتماعي بتصفية الأخبار المزيفة، كما وجهت مناشدة للشخصيات المؤثرة بنشر رسائل واقعية لمتابعيهم، وخاصةً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع: "في جوهر الأمر، نقوم ببناء مجموعة من رواة الحقيقة الذين ينشرون الحقيقة ويفضحون الخرافات لمحارفة طوفان المعلومات الخاطئة".

وتوجه الدكتور غيبريسوس بالشكر إلى جميع الذين تبرعوا بمبلغ 675 مليون دولار لمحاربة الفيروس. 

يُذكر أنه تم تأكيد إصابة 34598 حالة في الصين بفيروس "كورونا" حتى يوم السبت، و723 حالة وفاة. وخارج الصين، كانت هناك 288 حالة إصابة في 24 دولة، مع وقوع حالة وفاة واحدة.

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