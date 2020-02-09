محافظ قنا يشهد افتتاح المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبوظبي



وتفقد اللواء محمود شعراوي يرافقه محافظو قنا والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء الجناح المصري المقام ضمن فعاليات المنتدى، كما التقوا مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدي العالمي.



ومن المقرر ان يشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا في جلسة للبنك الدولي عن المناطق التي يشارك البنك في تنميتها في دول المنطقة وعلي رأسها مصر، حيث من المقرر أن يعرض الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والتي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي.



كما ستشهد الزيارة أيضًا مشاركة اللواء محمود شعراوي ومحافظو قنا والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء في الجلسة العالمية للحكومات المحلية والإقليمية والتي تنظمها منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية بالإضافة إلى مشاركة المحافظين أيضًا في عدد من الجلسات علي مدار أيام انعقاد المنتدي.



ويعتبر "المنتدى الحضري العالمي" فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية حيث سيكون هناك 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.



كما سيتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة والتخطيط الحضري والحفاظ على التراث، بالإضافة الي ذلك سيقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري والذى سيقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.



شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدي الحضري العالمي (الهابيتات) الذى تستضيفه مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلي 13 فبراير الجاري ويشارك فيه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد كبير من دول العالم.