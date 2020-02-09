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"المصل واللقاح": سعر الكمامة وصل إلى 100 جنيه بسبب كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أمجد عبد الحميد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، والدولة المصرية على أتم الاستعداد لمواجهة ظهور أي إصابات بالفيروس.

وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاحد، أن أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا هو ارتفاع درجة الحرارة الشديد لتصل لأكثر من 39 درجة وليس الكحة، فالكحة هي مضاعفات المرض وليس العرض الأساسي له، مشيرًا إلى أن أعراض كورونا تشبه أعراض الأنفلونزا العادية، ولكن مضاعفات المرض تتمثل في استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ونوه رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بأن هناك حملات توعية بالمدارس بتهوية الفصول، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك احتياطات عامة لمرضى الأنفلونزا والحساسية بارتداء الكمامة، وعدم خروج الأطفال وكبار السن من مرضى الحساسية في نوبة الهواء الشديدة، مع غسل الأيدي باستمرار.

وتابع، أن سعر الكمامات أصبح مضاعف بعد حالة الهلع المنتشرة حاليًا، ووجود فوبيا تخزين كميات منها احتياطي حال انتشار المرض، مما تسبب في وصول سعر الكمامة لـ 100 جنيه، بعد أن كانت أقل من 10 جنيهات قبل الإعلان عن فيروس كورونا، مشددًا على أن الوضع مطمأن ولا يستدعى حالة الهلع وتخزين الكمامات بهذا الشكل، دا مش أكل وشرب نخزنه.
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الكلمات المفتاحية

كمامات فيروس كورونا المصل واللقاح الكمامة

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