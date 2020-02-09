محمد عاطف يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع حميد الشاعري

يتعاون الشاعر محمد عاطف، مع الكابو حميد الشاعري، في أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد.





وقال عاطف، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" :" أتعاون مع الفنان حميد الشاعري، في أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الغنائي المقبل، و تحمل عنوان"الراسي العاقل"، وهي من ألحان تامر علي".









وعن تعاوته مع الكابو قال: "سعيد جداً بالتعاون معه، لأن حميد مدرسة كبيرة وأسطورة من اساطير الفن العربي".





جدير بالذكر أن الشاعر محمد عاطف، تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي منهم تامر حسني، محمد حماقي، شيرين عبد الوهاب.