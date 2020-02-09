الأحمر يسيطر علي مؤشر سوق دبي المالي بختا









سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.62% خاسرا 17.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2752.41 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 150.7 مليون سهم محققة ما قيمته 110.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2044 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.





وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.01%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.66%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي ، سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.81%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 9.20%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.30%، فيما تصدر سهم مجموعة جى اف اتش المالية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.1 مليون ورقة بقيمة 37.5 مليون درهم.