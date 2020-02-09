ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط احجام تداول متوسطة





أخبار البورصة المصرية





أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداولات متوسطة ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، و نشاط عل الاسهم ذات الانباء الايجابية فى العديد من القطاعات و الذى يدعم السيناريو الايجابى مع تتابع الاعلان عن النتائج الايجابية للشركات و الحديث الجاد مع ادارة الصندوق السيادى عن طرح شركات الجيش و عرض تخفيض اسعار الغاز على مجلس النواب .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 116 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712.508 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14108 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.





التداولات بالبورصة المصرية





وسجلت أحجام التاولات بالبورصة المصرية اليوم نحو ، 110.8 مليون ورقة مالية بقيمة 466.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 162 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 71.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.06%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.53%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 16.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه على التوالي.







