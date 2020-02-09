مدير مستشفى الصدر يطالب المدارس بوضع كحول إثيلي بالفصول



وناشد "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم المصابين بنزلات البرد، وتوفير الراحة التامة لهم، والتزام منازلهم، وشرب السوائل الدافئة، والاهتمام بالتغذية السليمة والأنشطة البدنية، والتوجه للطبيب لأخذ العلاج المناسب لهم.



ونصح مدير مستشفى الصدر بالعباسية، المواطنين بالحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، وارتداء الكمامات، واستخدام المناديل في العطس والكحة، مناشدًا مديري المدارس بوضع سلات مهملات بين الفصول وفي فناء المدرسة، ووضع كحول إثيلي كمعقم للفصول، ووضع صابون بدورات المياه.



طمأن الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى الصدر بالعباسية، المواطنين بأن المستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالة اشتباه، مشددًا على أن جميع الحالات مطمئنة حتى الآن، ولا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا.