Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقدة الإسماعيلية تطارد الزمالك في ديربي "ولاد العم" (أرقام)

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:24 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
يستضيف استاد الإسماعيلية مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الإسماعيلي وضيفه الزمالك في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مدينة القاهرة، في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ماذا قدم الزمالك والإسماعيلي في الدوري بالموسم الحالي؟

الزمالك: خاض الفريق 14 مباراة في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

الإسماعيلي: لعب فريق الدراويش 16 مباراة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

استاد الإسماعيلية "عقدة" الزمالك

ويواجه فريق الزمالك عقدة أزلية قبل مباراته ضد الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، حيث لم يستطيع الفارس الأبيض تحقيق أي فوز على الدراويش، على استاد الإسماعيلية منذ 14 عامًا تقريبًا، حيث كان آخر فوز للفريق الأبيض ضد الإسماعيلي على هذا الملعب في 26 سبتمبر 2006 بقيادة مدربه السابق مانويل كاجودا وفاز بهدف نظيف سجله (مجدي عطوة).

وخاض الزمالك  9 مباريات ضد الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية منذ فوزه الأخير على هذا الملعب في 2006 وحتي الآن، خسر 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، ولم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار.. وجاءت نتائج المباريات التسعة كالتالي:

- 20 فبراير 2008.. الإسماعيلي 1 – 0 الزمالك

- 28 ابريل 2009.. الإسماعيلي 3 – 1 الزمالك

- 15 مارس 2010.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 2 مايو 2011.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك 

- 1 مايو 2014.. الإسماعيلي 1- 0 الزمالك

- 4 ديسمبر 2014.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 3 فبراير 2016.. الإسماعيلي 1 – 0 الزمالك

- 22 نوفمبر 2016.. الإسماعيلي 0 – 0 الزمالك

- 2 أبريل 2018.. الإسماعيلي 3 – 1 الزمالك

يا تري هل ينجح الزمالك في فك "شفرة" ستاد الإسماعيلية ويتغلب على الدراويش في مباراة الليلة؟ أم يواصل الإسماعيلي تفوقه على ملعبه ووسط جمهوره ويُلحق الهزيمة بالفارس الأبيض؟

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك الزمالك والاسماعيلي الزمالك الاسماعيلي اخبار الزمالك اليوم

أخبار تهمك

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ أقل من ساعتين

"كاف" يحذر الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يومين

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

منذ نصف ساعة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| رواية جديدة حول مذبحة الهرم.. وشاهد عيان يفجر مفاجأة

منذ ساعتين

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي سيتين يستبعد نجم برشلونة من لقاء بيتيس

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري لا يهزم الزمالك في نصف نهائي كأس مصر (تقرير)

الزمالك VS جينيراسيون فوت.. التاريخ يُعلن تفوق الأندية السنغالية على المصرية (أرقام وحقائق)

الإسماعيلي ضد الزمالك| تاريخ مواجهات "ولاد العم" .. الكفة تميل لأبناء ميت عقبة

ديربي "ولاد العم".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الإسماعيلي (أرقام)

التاريخ لا يكذب.. فبراير "تميمة حظ" الإسماعيلي و "نحس" على الزمالك في قمة "ولاد العم"

ديربي ولاد العم.. التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي (أرقام)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا"

03:42 م

مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

02:50 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

12:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status