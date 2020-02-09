حماد الرمحي: كرم جبر وعد بحل أزمة الزملاء بـ'الأخبار المسائي'

قال حماد الرمحي رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين، إن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعد بحل أزمة 4 من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من العاملين بجريدة الأخبار المسائي، والذين تقدموا بمذكرة ضد الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس التحرير.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الزملاء هم: "عبدالنبي طحيوي، منى سعيد،سحر عيد، مديحة حسين"، مؤكدًا أنه بناءً على تدخل لجنة التسويات، وافق الكاتب الصحفي جمال حسين على رفع العقوبات الجزائية التي سبق وأوقعها على الزميل عبدالنبي طحيوي.



