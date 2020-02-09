"يالي أنتو عاملين بتحبونا".. أحدث تعاون بين أبوالشوق وحسن البرنس





طرح نجوم المهرجانات الشعبية، حسن البرنس الصغير وأبو الشوق، مهرجان جديد يحمل اسم "يالي أنتو عملين بتحبونا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.





تفاصيل مهرجان "يالي أنتو عملين بتحبونا"





غناء الثنائي حسن البرنس الصغير وأبو الشوق، كلمات أبوالشوق شوقى عيسى، توزيع وماستر ابوالشوق، "مزيكا" عادل المعازى، وتقول كلمات المهرجان: "سملتا وداع على اللي ضاع مشي راح وسبني، مبيشغلناس اي اسامي كبركو يشوفني يهبني".







