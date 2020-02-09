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"الأرصاد": درجات الحرارة غدا تتراوح بين 20 إلى 1 تحت الصفر

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:26 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الاثنين، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن الجو يكون غائما على مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 06 درجة والصغرى 01- درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
"الأرصاد": درجات الحرارة غدا تتراوح بين 20 إلى 1 تحت الصفر
"الأرصاد": درجات الحرارة غدا تتراوح بين 20 إلى 1 تحت الصفر
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الكلمات المفتاحية

سانت كاترين درجات الحرارة الطقس الأرصاد

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