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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعملية كبيرة ضد قادة حماس

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:24 م
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حركة حماس
حركة حماس
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن تل أبيبي ستشن عملية كبيرة ضد قادة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                          

وقال بينيت، خلال مشاورات أمنية بالقرب من قطاع غزة بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي ونائب رئيس هيئة الأركان في الجيش: "لقد أنهيت للتو مشاورات أمنية في منطقة غزة، وأقول إن دولة اسرائيل لا ترغب بحرب مع حركة حماس، لكن لدينا التزام بأمن مواطني الجنوب، التصرفات غير المسؤولة من قادة حماس تقربنا من عملية قاتلة ضدهم".

 

وأضاف بينيت: "نحن لا نعلن متى أو أين، لكن العملية ستكون مغايرة لما سبقها، ولا أحد يملك الحصانة، هنالك خياران أمام حماس إما أن يختاروا الحياة والرفاهية الاقتصادية أو اختيار الإرهاب ودفع ثمن باهظ، أعمالهم قد تقربهم أو تبعدهم والخيار لهم".

 

ومن جانبه، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل ساعات بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، قائلا إنها ستكون "ساحقة".

 

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الاسرائيلي قادة حماس عملية كبيرة اسرائيل

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