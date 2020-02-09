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فرج عامر: مصر وجهت رسائل حاسمة للعالم بشأن القضية الفلسطينية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:17 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، نجح بكل كفاءة واقتدار في طرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، خلال كلمة رئيس البرلمان أمام المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة"، وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء 17 برلمانا عربيا، بدولة الأردن الشقيقة.

وأشاد عامر في بيان اليوم الأحد، بتأكد الدكتور علي عبد العال، بأن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية بعدم شرعية أية إجراءات أحادية في الأراضي المحتلة، وأن الحق غير القابل للتصرف للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن إيمان مصر الراسخ بأن السلام القائم على أسس عادلة وشاملة يضمن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، كما يدفع إلى التعاون بين الشعوب وإطلاق عمليات التنمية والرخاء والتقدم.

وقال عامر، إن الدكتور علي عبد العال بعث برسائل واضحة وحاسمة من مصر للعالم كله عندما أكد أن أية محاولة لفرض حلول لا يرتضيها أحد الطرفين واتخاذ إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الأوضاع على الأرض وفرض حقائق جديدة يمكن أن يشعل المنطقة ويزيد حالة انعدام الأمل وانتشار الإحباط وفقدان الثقة في المجتمع الدولي، وأن مصر لا تعارض أي مبادرات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بشرط أن تشمل تلك المبادرات حلولا تنهي الأسباب الجذرية لتلك المعاناة المتمثلة في استمرار الاحتلال والتعدي على أراضي الفلسطينيين، وطردهم وهدم منازلهم وتشريدهم وهي أمور تتعارض جملة وتفصيلا مع أحكام القانون الدولي ومع القرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تأكيده بكل وضوح وصراحة على أن مصر ستبقى عونا للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 على النحو الذي يدعم أمن واستقرار المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب فلسطين فرج عامر علي عبد العال السيسي

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